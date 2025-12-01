Los sidreros piden mecanizar el sistema de recogida de manzana

Representantes del sector de la manzana y de la sidra de A Estrada mantuvieron ayer una reunión con el director general de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, para hacer balance de la experiencia del viaje de transferencia tecnológica recientemente realizado a explotaciones de Asturias, Cantabria y el País Vasco. Al encuentro asistieron también el alcalde, Gonzalo Louzao, y el concejal de Promoción Económica, Óscar Durán, que semanas atrás acompañaron a los productores locales en la experiencia.

«Hay demanda de mazá», afirmó el técnico de la asociación Maceira e Sidra, Miguel Soto. Señaló que el sector pudo ver esta demanda en las sidrerías asturianas y vascas, una situación que hicieron extensible a la propia solicitud del grupo empresarial Hijos de Rivera para la elaboración de la sidra ecológica que se comercializa bajo la denominación Maeloc.

El sector trasladó al representante de la Consellería de Medio Rural que esta situación les muestra la necesidad de avanzar por el camino de la mecanización, incidiendo especialmente en la incorporación de esta maquinaria para efectuar la recogida de la manzana, ya que se enfrentan en cada temporada a la escasez de mano de obra.

Renovación del sistema

A esto añadieron el hecho de que «a maioría das plantacións teñen máis de 20 anos, polo que se precisa facer novos cultivos e que o marco de plantación polo que se aposte permita a mecanización».

Ya en referencia a la producción de sidra, el sector entiende que el camino a seguir incluye la apuesta por la vertiente turística de la sidricultura, al objeto de conformar «una alternativa económica viable». Propusieron en esta línea combinar la Ruta da Sidra por la que apostó el Concello de A Estrada con lo desarrollado en el programa Camiño da Sidra por parte de asturianos y vascos.

Optimizar las producciones, conocer nuevas tendencias en la elaboración de sidra y profundizar en el aprovechamiento de la sidricultura fueron los tres ejes que marcaron el viaje de transferencia tecnológica. Balseiros acogió las explicaciones ofrecidas por los productores, interesándose por varias cuestiones relatadas a raíz de la observación directa y los intercambios profesionales.