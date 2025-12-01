Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ruta de senderismo y teatro cierran el ciclo de Cercio

La parroquia lalinense de Cercio puso fin ayer a su ciclo cultural. Por la mañana tuvo lugar una ruta de senderismo por el entorno, con salida desde la iglesia parroquial, en la que participaron cerca de treinta personas. Por la tarde, el centro social albergó la representación de la obra teatral Herencia compartida, de Gloria Pazos, a cargo de Luscofusco.

