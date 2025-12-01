Rodeiro acogerá el día 13 el torneo provincial de arceas
REDACCIÓN
Rodeiro
La Federación Galega de Caza organiza el 13 de este mes en Rodeiro el XXXIII Campionato Provincial de Pontevedra de Arceas Xunta de Galicia. El punto de encuentro de los participantes será a las 8.00 horas en el hotel As Carpinteiras. La competición arranca una hora más tarde y se dará por rematada las 14.00 horas. La jornada continuará con una comida y la entrega de premios en el citado restaurante.
