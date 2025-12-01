El precio de la leche cruda sube en octubre por tercer mes consecutivo

Las explotaciones de leche gallegas vendieron su producto a la una media de 52,4 céntimos por litro en octubre, lo que convierte a esta cifra en la tercera subida consecutiva. Aún así, y como es habitual, este valor sigue por debajo de la media estatal, que se sitúa en los 53,5 céntimos. En septiembre los precios medios fueron de 52,1 para Galicia y de 52,9 para el total español. La comunidad gallega produjo en ese mes 255.406 toneladas de leche, más de la tercera parte de las 601.902 que se contabilizan en toda la Península.

La proporción es aún mayor en los datos de la leche ecológica: de las 3.362 toneladas declaradas por los compradores en toda España, 2.282 proceden de explotaciones gallegas, muy por encima del segundo productor, Cataluña, con 649 toneladas. La leche ecológica registra en octubre la cuarta subida seguida de su precio y marca los 62,9 céntimos de media para los productores gallegos, mientras que el promedio estatal alcanza los 64,3.