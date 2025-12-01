El precio de la leche cruda sube en octubre por tercer mes consecutivo
REDACCIÓN
Las explotaciones de leche gallegas vendieron su producto a la una media de 52,4 céntimos por litro en octubre, lo que convierte a esta cifra en la tercera subida consecutiva. Aún así, y como es habitual, este valor sigue por debajo de la media estatal, que se sitúa en los 53,5 céntimos. En septiembre los precios medios fueron de 52,1 para Galicia y de 52,9 para el total español. La comunidad gallega produjo en ese mes 255.406 toneladas de leche, más de la tercera parte de las 601.902 que se contabilizan en toda la Península.
La proporción es aún mayor en los datos de la leche ecológica: de las 3.362 toneladas declaradas por los compradores en toda España, 2.282 proceden de explotaciones gallegas, muy por encima del segundo productor, Cataluña, con 649 toneladas. La leche ecológica registra en octubre la cuarta subida seguida de su precio y marca los 62,9 céntimos de media para los productores gallegos, mientras que el promedio estatal alcanza los 64,3.
- Cae un balcón de un tercer piso en la plaza de Compostela, junto al mercadillo de Navidad: «Pudo haber sido una desgracia»
- En situación «crítica» los marineros del pesquero gallego abandonado en Mindelo: hay 12 afectados
- Una empresa de reformas de Vigo demanda a una clienta por impago y acaba condenada por hacer mal una cocina
- Plaza Elíptica revive su época dorada
- Los empleados públicos de la Xunta podrán cobrar en enero un plus de hasta 1.000 euros
- Davila 28/11/2025
- O Grove: un centollo por 500 euros y una centolla, 390
- Adiós a medio siglo de fiesta nocturna en Redondela