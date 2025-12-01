La pediatra Rosaura Leis gana el premio Luis Noé Fernández

La pediatra estradense María Rosaura Leis será reconocida con el galardón en la categoría “Nutrición” de los XVI Premios Luis Noé Fernández, otorgados por la Fundación Alimerka. Este premio destaca su liderazgo en la prevención de la obesidad infantil, gracias a su trabajo al frente del Grupo de Investigación en Nutrición Pediátrica C022 del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS). Su trayectoria se caracteriza por seguir un enfoque científico multidisciplinar y un profundo compromiso humano.

La doctora Leis es considerada una figura prominente en el ámbito de la nutrición pediátrica, transformando la alimentación saludable en una causa social. Licenciada en Medicina y pediatra por la Universidad de Santiago de Compostela, preside entidades clave como la Sociedad Española de Investigación en Nutrición y Alimentación Pediátrica (SEINAP) y la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos (SEMiPyP), que lideran la investigación y divulgación en este ámbito.

Para ella, recibir este galardón es un honor que comparte con todo su equipo multidisciplinar, compuesto por pediatras hospitalarios y de atención primaria, cirujanos, enfermeras, nutricionistas, expertos en actividad física y psicólogos. Agradece el apoyo del IDIS, del Hospital Clínico Universitario de Santiago y de la Universidad de Santiago, y rinde homenaje a sus maestros y compañeros que la formaron y apoyaron en su labor.

La estradense recibirá una dotación de 20.000 euros, además de un diploma acreditativo y una obra gráfica conmemorativa realizada por la artista Helena Toraño. El acto de entrega tendrá lugar el próximo miércoles en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.

Leis subraya la importancia de este premio, no solo por la ayuda económica para desarrollar proyectos, sino también por el reconocimiento y la visibilización social de su trabajo. Destaca el papel fundamental que juegan los grupos de investigación en nutrición pediátrica para identificar riesgos, grupos vulnerables y las mejores estrategias preventivas y de intervención. «Avanzar en nutrición clínica, innovando con alimentos para niños con necesidades especiales o enfermedades raras tiene una gran repercusión para la lucha contra la desnutrición asociada a la enfermedad, la desnutrición más frecuente en los países desarrollados. Y los avances en el cuidado de la microbiota, y su asociación con el desarrollo del sistema inmunitario y su salud, sin duda es una línea de investigación de gran interés», concluye.