O Corpiño acoge un encuentro diocesano por el inicio del año litúrgico

El santuario de O Corpiño, en la parroquia lalinense de Santa Baia de Losón, acoge hoy un encuentro diocesano con motivo del inicio del año litúrgico 2025, que comenzó ayer, primer domingo de Adviento. La jornada comenzará a las 11.00 horas con el rezo del rosario y, a su término, José Manuel Salgado, profesor del Instituto Teolóxico de Ourense, coordinará la reflexión Mater populi fidelis, que repasará el papel de María, la madre de Cristo, en la salvación. Tras un descanso, el encuentro continua con un tiempo de oración y reflexión personal, para rematar con una eucaristía que presidirá el Obispo de la Diócesis de Lugo, Alfonso Carrasco, y una invocación mariana. La misa estará acompañada por el coro de O Corpiño. El encuentro diocesano permite acudir tanto a sacerdotes como consagrados y personas laicas, que pudieron inscribirse ya con anterioridad en el servicio de traslado en autobús así como en la comida con la que culminará la jornada y que tendrá lugar en un restaurante de la localidad.