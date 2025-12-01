Noviembre remata como el mes más lluvioso del año en la comarca dezana

A pesar de que en noviembre solo hubo una borrasca de gran impacto, Claudia, los continuos episodios de precipitaciones convierten a este mes en el más lluvioso del año tanto en Lalín como en Rodeiro. En la estación urbana de la cabecera los pluviómetros marcaron 309,5 milímetros de lluvia, por encima de los 285,3 de enero y aún más lejos de los 188,2 de abril. Eso sí, fue con Claudia, que atravesó el país entre los días 10 y 13, cuando se produjo el pico más alto de precipitaciones, con 81,5 litros por metro cuadrado el día 13.

En Rodeiro las lluvias fueron aún más acusadas durante el pasado mes, con 457,2 milímetros, que logran rebasar, aunque con modestia, los 452,6 de enero. Como en el caso de Lalín, abril también completa el podio, con 279,6 milímetros. Y es la cumbre del Faro la que registra la temperatura mínima más baja, 0,46 ºC. En relación a esto, los datos de Meteogalicia también permiten consultar cuántas horas permanece un termómetro marcando 7 ºC o menos. Son las «horas de frío», que en el caso de Camba, en todo noviembre, llegan a las 376,65, es decir, el equivalente a 15 días y medio.

Por hábito, Forcarei es el municipio con más precipitaciones del área de Deza y Tabeirós-Montes, ya que la Serra do Candán suele «atrapar» las nubes sobre él, de modo que en Silleda, al otro lado de la cadena montañosa, llueve ya menos. Pues bien, en noviembre cayeron sobre Forcarei 508,3 l/m2. Vemos que son casi el doble de los registrados en Lalín, pero resulta que en enero en Forcarei llovió todavía más, hasta alcanzar los 632,7. Abril ocupa aquí también el tercer puesto, con 299. A modo de curiosidad, la citada borrasca Claudia apenas tuvo impacto sobre este concello de Tabeirós-Montes: entre los días 10 y 12 cayeron solo 6,8, 28,8 y 38 milímetros de precipitaciones por jornada. Tampoco se notaron sus efectos sobre Rodeiro. En ambos casos, llovió más el día 5 que durante la borrasca. En cuanto a las horas de frío, hubo en Forcarei 173,34, que equivalen a 7,2 días.

Temperaturas casi de primavera en Camanzo

Las lluvias caídas durante el pasado mes ya dejan notar su efecto en el pantano de Portodemouros, cuyo volumen de agua había bajado ya desde inicios de verano debido a la sequía y a las obras de mantenimiento de la propia presa. El pasado lunes, día 24, las mediciones indicaban que el embalse está al 40,74% de su capacidad, con 121 hm³. Su capacidad total es de 297. La misma semana del año pasado contaba con bastante más agua, 211 hm³.

Serra do Faro, junto a la localidad lalinense de Mouriscade, pasa por ser uno de los enclaves más fríos de las comarcas, mientras Forcarei demuestra que es el más lluvioso y Camanzo, una de las parroquias cruceñas a las riberas del Ulla, goza siempre de las temperaturas más suaves. Los datos de Meteogalicia indican que en noviembre en esta feligresía las temperaturas máximas rebasaron los 21 ºC, por encima de los 17 del casco urbano de Lalín o de Forcarei y los 13 de la Serra do Faro.