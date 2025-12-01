El milagro demográfico de Agolada: dos de cada tres parroquias crecen o se mantienen
En Rodeiro acontece lo contrario, con un 65% en negativo, y Dozón llega al 75% | Devesa, en Carmoega, eleva a 18 las aldeas abandonadas | Las capitales cambota y agoladesa ganan 44 y 24 vecinos y se sitúan en 387 y 453
No hay dos sin tres. Agolada ha hecho bueno el dicho al ganar población por tercer año consecutivo. A 1 de enero de 2024 tenía 2.285 empadronados, 31 más que un año antes, que se suman a los 2 y a los 24 apuntados en los dos ejercicios precedentes; son 57 vecinos más en tres años, todo un milagro para un concello que acumulaba casi tres décadas de declive continuo, desde 1995, cuando tenía 5.094.
Dos de cada tres parroquias lograron incrementar o mantener su población en 2024, año al que se refiere el último dato oficial del Instituto Nacional de Estadística. La parroquia de Ferreiroa gana 24 habitantes (4,5%), igual que su núcleo principal y capital municipal, Agolada, que totaliza 453; en el bienio anterior sumó 33. Por encima del 5% crecen Esperante, con seis más (9,3%); Órrea, con tres (7,1%); Ramil, con dos (5,7%); Baíña, con tres (5,6%); y Trabancas, con seis (5,5%). Son nueve las parroquias en positivo y hasta siete más conservan su censo: Artoño, Bais, Basadre, Berredo, Gurgueiro, Merlín y Santa Comba. De las ocho en negativo destacan Eidián, que cede ocho vecinos –otros siete el año anterior–; Brántega, con cuatro menos; y Val, con tres.
Rodeiro se apuntó el año pasado su primer crecimiento demográfico en mucho tiempo –había cedido 101 en el bienio anterior–, al ganar 16 empadronados y llegar a los 2.276, insuficientes, eso sí, para evitar el sorpasso de Agolada. Trece de sus parroquias (65%) cedieron vecinos, con Carboentes a la cabeza de nuevo, al dejarse nueve –doce el curso precedente–, seguida de Pedroso, con ocho. Entre las siete en positivo, destaca la capitalina, que gana 43 y llega a 459, gracias a la recuperación del núcleo urbano de Rodeiro, pues añade 44 para alcanzar los 387.
Dozón, en cambio, agudiza su desplome demográfico: pierde 43 empadronados y baja del millar (974); en el bienio anterior había cedido 40. El retroceso afecta a seis de sus ocho parroquias, con A O a la cabeza, al perder 14; a ella pertenece la capital, O Castro, que cede nueve y queda en 108. O Sisto se deja una docena por segundo año consecutivo. Sanguiñedo y Vilarello aumentan un vecino cada una.
Las aldeas con menos de diez vecinos –sin contar las deshabitadas– continúan en 129. Entran en este listado O Marquesado (Brocos), Paradela (Carmoega), Vila Grande (Merlín), Cuñarro do Cabo (Arnego), Vilanova (San Xoán de Camba) y Corredoira (O Sisto). Y salen Eirexe (Brántega), Ferreiroa (ídem), A Ponte (San Salvador de Camba), Mouriz (Río), Aldea de Riba (Riobó).
Carmoega ve como se vacía otra de sus aldeas, Devesa, que un año antes tenía dos habitantes y que se suma a Quián, despoblada desde 2023, y Casquive, que lleva años. La lista de lugares abandonados se eleva ahora a 18 y se completa con: Cendoi, Quintas y Traspenas (Artoño), Casas Novas (Bais), A Torre (Borraxeiros), Sisto (Órrea), Parrocha (San Salvador de Camba), Remesar (Carboentes), Devesa (Río), Vila do Fondo (Riobó), Devesa y Vence (Rodeiro), Casardixo (O Salto), A Baiúca (Vilela) y Pallota (Bidueiros).
Población por lugares en 2024
AGOLADA
Agra (36, -2). Abaixo (21), Pereiro (15).
Artoño (93, igual que en 2023). Artoño (21), Ascontra (1), Buxel (29), A Capela (19), Cartas (6), Cendoi (0), Outeiro (11), Quintás (0), Traspenas (0), Vilar (6).
A Baíña (56, +3). Albergue (21), Brandariz (5), Braña (14), Casas Novas (9), Castro (4), Eirexe (2), Martiña (1).
Bais (35, =). Cacharenzo (2), Casas Novas (0), Costela (13), Sampaio (20).
Basadre (37, =). Outeiro de Reis (5), A Lama (2), San Estevo (9), Santa María (3), Souto (18).
Berredo (87, =). Barrio (3), Casiñas (21), A Cornella (17), Eirexe (20), Quintá (26).
Borraxeiros (233, +6). Barrio do Carme (19), Bugalleira (11), Cabanelas (9), Castro (4), Couso (20), Cristín (20), Ermida (15), Meixide (12), As Penelas (3), O Quinteiro (38), Reboredo (6), Regotraveso (25), Sa (2), San Miguel (8), A Torre (0), Vila (13), Vilanova (24), A Ponte do Muíño (4).
Brántega (95, -4). Casal (8), Castro (7), Feira Nova (33), Fondo de Brántega (5), Eirexe (10), Moas (13), Sobrado (7), As Torres (4), Vilanova (8).
Brocos (46, -1). Barrio (4), Brocos (26), Bugallal (3), Marquesado (7), Quintela (6).
Carmoega (49, -1). Casquive (0), Devesa (0), Filgueira (2), Eirexe (17), Paradela (9), Pazos (14), Quián (0), Santandré (7).
Eidián (94, -8). Amance (37), Basadroa (34), Eidián (16), Galegos (7).
Esperante (70, +6). Esperante (35), A Penela (20), San Cibrao (15).
Ferreiroa (555, +24). Costa (14), Ferreiroa (10), Fonte de Cántaras (56), Agolada (453), Bidueiros (22).
Gurgueiro (28, =). Gurgueiro (20), Laxosa (5), San Miguel (3).
Merlín (30, =). Marcelín (18), Merlín (3), Vila Grande (9).
Órrea (45, +3). Carromao (13), Cima de Vila (7), Costela (5), Órrea (9), Pallares (3), Sisto (0), Vilariño (8).
Ramil (37, +2). Outeiro (18), Ramil (19).
Santa Comba (69, =). Astrar (13), Carral (16), Castro (2), Garlín (13), Quintela (15), Santán (3), Valadoiro (7).
O Sexo (39, -1). Costa (9), O Sexo (20), Souto (10).
Sesto (32, -1). Campo (16), Sesto (16).
Trabancas (115, +6). Aián (15), Couso (4), Lamas (16), Romariz (13), Trabancas (15), Trascastro (39), Val (13).
Val (65, -3). Castro (5), Sa (8), Sangorza (16), Val (14), Vilameá (22).
Ventosa (242, +1). Axiaz (18), Buxán (15), Cartimil (28), Eirexanova (11), Laxe (86), Monte (29), Quintela (15), Río (6), Trailamas (16), Vilar (18).
Vilariño (97, +1). Belpellós (32), Eirexe (7), A Lagoa (37), Vilariño (12), A Ponte Vilariño (9).
RODEIRO
Álceme (135, -1). Álceme (28), Campo de Rañestras (14), O Carballo (6), A Latiza (16), Paredes (22), Rañestras (49).
Arnego (104, -6). Casar de Seta (18), Cuñarro do Cabo (9), Cuñarro do Medio (17), Farán (25), Mourigás (18), Padín (7), Toiriz (10).
Asperelo (142, -6). Asperelo (22), Barrio (29), Caxide (4), Couso (45), Ourín (28), Pereira (14).
Az (101, -2). Areán (7), Az (17), Cristimil (23), Mamoelas (12), Río de Camba (5), Vilarmaior (8), Vilameá (9), Villaravide (1), Vistuíde (19).
Camba, San Xoán (109, +4). Aboldrón (17), Ermida (41), Fervenza (13), Fontelas (r), Lamas (14), Lamazares (5), San Xoán de Camba (1), Vilameá (5), Vilanova (9).
Camba, San Salvador (93, +4). Agrochouso (7), Fondevila (7), Fornas (9), Melide (14), Parrocha (0), A Ponte (10), San Salvador (5), Toiriz (12), Xabalde (22), Xabaldiño (7).
Camba, Santa Baia (81, -3). Barrio (3), Loureiro (11), Santa Baia (30), Subigrexa (24), Verlás (6), Vilaxuste (7).
Carboentes (159, -9). Agrosagro (22), Alén (3), As Antas (8), Bardelás (14), Baroncelle (25), Barregallos (17), Carboentes (28), Castugares (10), Mariñaos (5), Mesón de Augalevada (2), Remesar (0), Torre de Carboentes (25).
Fafián (63, -3). Aciveiro (5), Cubelos (7), Fafián (19), Outeiro (9), Trasulfe (14), Vilachá (9).
Guillar (125, -3). Adelán (25), Arcas (35), Guillar (16), Outeiro (19), A Torre (17), Os Vilares (13).
Negrelos (115, -1). Barbeitos (27), Negrelos (26), Penerbosa (17), Rubiás (8), Vilameá (28), Lama de Mena (5), Puza (4).
Pedroso (71, -8). Eirexe (7), Laxas (23), Pazos (17), Penela (14), Ponte (10).
Pescoso (122, -4). Achacán (3), Cabanas (10), Corroliño (19), Coto (5), Paredes (7), Pescoso (6), Quintá (17), Saa (36), Santa Mariña (7), Suime (12).
A Portela (54, +2). Borrigueiro (3), Coreixas (14), Perros (6), Portasilva (1), A Portela (25), Vilafrío (5).
Río (113, +7). Barbeitos (23), Casasoa (1), Devesa (0), Feira (28), Leboro (25), Mouriz (16), Romaces (10), Veiga (3), Vilar (7).
Riobó (32, +2). Aldea de Baixo (15), Aldea de Riba (10), O Campo (7), Vila do Fondo (0).
Rodeiro (459, +43). Cavada (3), Devesa (0), Eirexa (5), Gaiola (28), Ramos (5), Rodeiro (387), Veigas (10), Vence (0), Vila (21).
Salto (100, +3). Alemparte (17), Calque (27), Casares (5), Casardixo (0), Couto (2), Espasante (7), Faílde (28), Granxa (9), As Quintas (2), Santas (3).
Senra (22, -1). As Povanzas (5), San Paio (13), Senra de Baixo (1), Senra de Riba (3).
Vilela (76, -2). Bagarelas (20), A Baiuca (0), Cantelle (8), Saborín (18), Vilela (30).
DOZÓN
As Maceiras (32, -4). Carballeira (14), Maceiras (11), Parada (7).
A O (178, -14). Abeledo (13), Aldea de Arriba (2), Cadabal (10), Candedo (9), Castro (108), Edreira (4), Mizoite de Abaixo (22), Mizoite de Arriba (5), Reboredo (5).
Bidueiros (105, -7). Amear (17), A Gouxa (23), Pallota (0), Ruiriz (27), San Martiño (18), Bidueiros (20).
Dozón (151, -5). Carballo (2), Cardelle (15), Cubelos (18), Diz (19), Dozón (10), Embeande (1), Mosteiro (12), Nogueiras (24), Piñeiro (24), Quintá (10), Rebordecovo (3), Riazó (13).
Saa (139, -3). Amedo (28), Lama (28), Moi (42), Parte (21), Saa (17), As Penas (3).
Sanguiñedo (84, +1). Bouzas (1), Cardoufe (4), Eirelo (8), Sanguiñedo (33), Santo Domingo (11), Seixas (15), Zudreiro (12).
O Sisto (222, -12). Barrio (37), Corredoira (9), Igrexa (42), Paredes (12), Pereiró (23), Pidre (29), Reboredo (31), Requeixo (3), Sestos (23), Quella (13).
Vilarello (63, +1). Lagoa (22), Vilarello (41).
