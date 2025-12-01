Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Magosto en Sello con chorizos y postres caseros

La asociación de vecinos de Sello celebró este fin de semana en el local social de la parroquia su tradicional magosto. A la cita acudieron en torno a 120 personas, que disfrutaron de un menú a base de callos, empanada, torreznos, chorizos, costilla y postres caseros elaborados por diversas familias.

