Magosto en Sello con chorizos y postres caseros
La asociación de vecinos de Sello celebró este fin de semana en el local social de la parroquia su tradicional magosto. A la cita acudieron en torno a 120 personas, que disfrutaron de un menú a base de callos, empanada, torreznos, chorizos, costilla y postres caseros elaborados por diversas familias.
