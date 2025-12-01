El gigante Hevo Group compra Avícola Tratante
La firma manchega adquirió además otras dos explotaciones en Navarra y Segovia
La compañía Hevo Group, con sede en Guadalajara, anunció este lunes en su sitio web la compra de Avícola Tratante, la compañía que fundó en Dozón José Vázquez en 1969 y que dirige Alejandro Campos. Para el gigante manchego, Avícola Tratante «destaca como una de las empresas gallegas más importantes del sector avícola, que cuenta además con el sello Galicia Calidade y tiene un fuerte compromiso con el rural gallego».
La adquisición de Avícola Tratante no es la única que formalizó Hevo Group. En este año de expansión, la compañía ha incorporado a otras dos explotaciones avícolas de carácter familiar: Granja Legaria, de Navarra, y el Granjero, de Segovia. La primera está activa desde 1973 y la segunda ha cumplido ya más de 60 años. «Durante el último año, Hevo Group ha impulsado una profunda evolución corporativa» de cara a la sostenibilidad y la eficiencia de sus productos. Con la incorporación de Avícola Tratante «refuerza esta estrategia, sumando experiencia, capacidad productiva y arraigo territorial».
Hevo Group se puso en marcha en 2022 e integra a las compañías Dagu, Ous Roig, Granja Agas, Larraba, a las que ahora se sumarán la productora de O Sisto y las dos mencionadas. Con ello, el grupo contará con centros de producción de huevos en Guadalajara, Cuenca, Tarragona, Navarra, Vizcaya y Pontevedra. En noviembre del año pasado, en esa etapa de crecimiento y expansión que mencionábamos antes, se integró en el holding Global Eggs, uno de los principales líderes en la producción de huevos a escala mundial. Global Eggs ofrece huevos de explotaciones de Estados Unidos, Brasil y España. En el caso español, cuenta con 20 explotaciones repartidas en varias comunidades, con una producción diaria de cuatro millones de unidades y una ganadería que roza los cinco millones de gallinas.
- Plaza Elíptica revive su época dorada
- En situación «crítica» los marineros del pesquero gallego abandonado en Mindelo: hay 12 afectados
- Un camión con motores arde en la A-52 y obliga a cortar la autovía sentido Vigo
- Ryanair retira su programa de fidelización tras perder casi 2 millones de euros desde marzo
- Artistas gallegas se suman al boicot mundial contra Spotify y abandonan la plataforma musical
- El nuevo espacio ciudadano en el relleno de Beiramar recibe 11 ofertas para su construcción
- Aumentan los casos en Vigo de okupas empadronados en naves abandonadas
- Los empleados públicos de la Xunta podrán cobrar en enero un plus de hasta 1.000 euros