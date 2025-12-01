El buen tiempo saca a la caballería estradense a pasear

La Sociedade Cabalar de A Estrada (Socade) y el Concello celebraron ayer una nueva y exitosa edición de la Feira Cabalar de San Martiño. El evento, que este año se retrasó a finales del mes de noviembre por las restricciones, tuvo finalmente lugar en el Recinto Ferial de Guimarei. Pese a la niebla y el frío a primera hora de la mañana, pronto se congregaron numerosos aficionados y curiosos con la buena climatología, que acompañó a lo largo de toda la jornada, ayudando a superar las expectativas de afluencia.

Imagen de los concursos morfológicos. | Bernabé/Ángel Abeledo

Manuel Pereira, presidente de Socade, se mostró muy satisfecho con la acogida, indicando que «había muchísima gente, cada año vamos a más». Esto se tradujo en hasta 70 participantes en los concursos morfológicos, que comenzaron a primera de la mañana. Primero fue el turno de los Cruzados, donde el ganador de los sementales fue Duque, de Manuel Cajaraville, y el segundo, Vanidoso, del socio de Socade Miguel Toceda. A continuación, fue el turno de los Caballos de Pura Raza Gallega, donde se llevó el trofeo en las yeguas Fernando Groba, con Lenda do Couto. El bronce se lo llevó Fonteiña II, del también socio de Socade Juan Fontenla. Finalmente, el concurso de ponis cerró esta parte de la jornada, con el triunfo de Principado de Asturias, que fue presentado por el joven Manuel.

Uno de los ganadores, con José Balseiros. | Bernabé/Ángel Abeledo

Al mediodía, A Estrada vibró con el popular paseo a caballo, donde los transeúntes pudieron disfrutar del espectáculo de ver a más de 100 jinetes pasar por las calles principales del casco urbano, donde también participaron algunas carrozas.

La tarde midió la velocidad y la destreza de los jinetes. Primero acogió la Carrera de Burros, donde por un pequeño contratiempo, solo contó con una participante, Noelia, y su burro Platero. Tras la carrera, el programa se cerró con la popular yincana, en la que 25 participantes pusieron a prueba sus habilidades para realizar la mejor marca que les otorgaría el gran premio, que se llevó Andriu Abal, con su ejemplar Capri..

También se realizaron numerosos bautizon hípicos, donde hata 30 pequeños jinetes montaron a caballo por primera vez.

El director general de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, también asistió a la Feria Cabalar del San Martiño, e hizo entrega de algunos de los premios a los ganadores.