Arden dos contenedores de residuos orgánicos en el casco urbano de Silleda

Los bomberos del parque intercomarcal del Silleda se desplazaron este domingo a mediodía al casco urbano de la villa para sofocar las llamas de dos contenedores de residuos orgánicos. El 112 alertó del incendio en un colector en la rúa María Colmeiro a las 12.30 horas. Cuarenta minutos después, volvía a reclamar la presencia de los bomberos para controlar otro fuego en un contenedor ubicado a la entrada del casco, junto al restaurante Casas Novas. El fuego solo afectó al contenido de los colectores. Cabe recordar que este tipo de actos vandálicos se han dado ya en varias ocasiones en el casco urbano en Silleda, con hasta seis depósitos dañados a comienzos de 2023.