Arden dos contenedores de residuos orgánicos en el casco urbano de Silleda
REDACCIÓN
Silleda
Los bomberos del parque intercomarcal del Silleda se desplazaron este domingo a mediodía al casco urbano de la villa para sofocar las llamas de dos contenedores de residuos orgánicos. El 112 alertó del incendio en un colector en la rúa María Colmeiro a las 12.30 horas. Cuarenta minutos después, volvía a reclamar la presencia de los bomberos para controlar otro fuego en un contenedor ubicado a la entrada del casco, junto al restaurante Casas Novas. El fuego solo afectó al contenido de los colectores. Cabe recordar que este tipo de actos vandálicos se han dado ya en varias ocasiones en el casco urbano en Silleda, con hasta seis depósitos dañados a comienzos de 2023.
- Cae un balcón de un tercer piso en la plaza de Compostela, junto al mercadillo de Navidad: «Pudo haber sido una desgracia»
- En situación «crítica» los marineros del pesquero gallego abandonado en Mindelo: hay 12 afectados
- Una empresa de reformas de Vigo demanda a una clienta por impago y acaba condenada por hacer mal una cocina
- Plaza Elíptica revive su época dorada
- Los empleados públicos de la Xunta podrán cobrar en enero un plus de hasta 1.000 euros
- Davila 28/11/2025
- O Grove: un centollo por 500 euros y una centolla, 390
- Adiós a medio siglo de fiesta nocturna en Redondela