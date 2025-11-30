Con la vista en el cielo

Desde finales de octubre, en el marco expositivo de la Bienal Pintor Laxeiro Paisajes y sombras, tuvieron lugar en el Museo Municipal Ramón Mª Aller varias actividades astronómicas dirigidas a centros educativos a través de la programación Lalín Starlight 2025.

Todas las actividades fueron dirigidas por el catedrático emérito de Astronomía de la USC, José Ángel Docobo, también director científico de Lalín Destino Starlight. Tanto las charlas sobre astronomía, la historia de Ramón Aller y el observatorio que creó en Lalín como las observaciones con telescopio despertaron un elevado interés entre el alumnado.

La última actividad fue la sesión en la que participó alumnado del Club de Ciencias del IES Ramón Mª Aller Ulloa en la tarde/noche del pasado miércoles. Docobo y Luca Piccotti guiaron a los asistentes en un viaje por el universo. Su charla abordó la dinámica de las estrellas dobles, los bólidos y meteoritos o las auroras boreales, recordando aquella impresionante de 1938 que Aller explicara con detalle a los lalinenses.

Dos eclipses en 2026

Docobo también anunció que en 2026 se verán en Galicia dos eclipses en agosto: uno total de Sol y otro casi pleno de Luna. El primero está creando gran expectación, sobre todo en la franja en que será total, desde el norte de Galicia hacia el Mediterráneo. En Lalín no será completo, pero sí que lo va a ser en las parroquias del norte, como el área de Cercio.

En semanas anteriores, varios grupos del IES Laxeiro participaron también en estas charlas sobre astronomía, los días 27 de octubre, 11 y 14 de noviembre, incluyendo actividades en el Observatorio. Para muchos fue la primera experiencia con un telescopio, a la vez que pudieron aprender muchas nociones de astronomía.