Silleda encenderá el día 5 su alumbrado de Navidad

Silleda inaugura su programación navideña el próximo viernes, 5 de diciembre, con el encendido del alumbrado y las más de 500 regaderas colocadas en farolas y balcones de varias calles del casco. Ese día, a las 19.30 horas la Praza Siñor Afranio acoge el espectáculo audiovisual O crebanoces en Silleda, que va a proyectarse sobre la fachada del consistorio. La sesión incluye una chocolatada a favor del alumnado de sexto de Primaria del CEIP de Silleda y sorpresas para el público.

Aprovechando el puente festivo el domingo, día 7, tendrá lugar en el Centro Social de Silleda un taller en familia para confeccionar adornos navideños con materiales naturales. El día 14 el aula se centrará en la cocción de galletas. Completa el ciclo de talleres una clase de música de DJ el 28 de diciembre en la Casa da Xuventude. También para los más jóvenes está prevista una charla, en estas instalaciones, sobre ocio nocturno y menores. Será el día 16 a las 19.00 horas.

Teatro, cine y música

Las actividades navideñas en Silleda, por costumbre, incluyen todas las artes escénicas. Por eso, el martes 23 de nuevo la Praza Siñor Afranio es el espacio escogido para la función Clown namorado, que dará paso el 26, en el salón de actos del consistorio, a A costureira, de Cristina Collazo. La jornada de cine en familia queda para el 2 de enero, en el salón parroquial Santa Eulalia y con Amigos imaginarios.

En cuanto a la música, la Banda Municipal de Silleda celebra sus 25 años con el Concerto de Nadal en el pabellón 1 de la Semana Verde, el 27 de diciembre. Justo una semana antes, el día 20, la Coral Polifónica Trasdeza invita a su recital navideño en la iglesia Santa Eulalia. Ya en la recta final del año, el día 29 el grupo de tubas de la Emusi actúa en la Praza Siñor Afranio. El 3 de enero las agrupaciones de A Bandeira protagonizan en el auditorio de la localidad el Concerto de Ano Novo, y el domingo 4, las Bandas Infantil e Xuvenil de Silleda ofrecen un recital solidario de Reyes en el salón parroquial de Silleda.

Fiestas de fin de año

Para los más jóvenes, Papa Noel recogerá sus peticiones en el consistorio el día 24, por la mañana, y el 25 estará en las calles de A Bandeira y después en el centro cultural Vista Alegre. El día 30 podrán despedir 2025 con hinchables y animación. La Cabalgata de Reis está programada para el 5 de enero.

Por su parte, la Asociación Xuventude de Silleda organiza el 27 por la noche una fiesta Pre Fin de Ano, en la Praza Juan Salgueiro de Silleda. Será aquí donde se celebre la fiesta de fin de año, con DJ Kintana. El 31 tampoco faltará la carrera de San Silvestre. En cuanto a la programación para las personas mayores, Silleda ya anunció días atrás dos talleres navideños, los días 16 y 18, así como la Xuntanza de Nadal, durante la jornada del 11 en el restaurante de la Semana Verde, y el Ensaio de Fin de Ano, en el Centro Social el 29.

Feira da Alegría y citas deportivas con fines solidarios

Habrá otras citas con carácter benéfico durante las navidades, además del concierto de las secciones infantil y juvenil de la Banda Municipal. Una de ellas es la Feira da Alegría, que celebra el CEIP de Silleda el jueves 11 de diciembre, este año a favor de la Asociación de Nenas, Nenos e Xente Nova con Diabetes de Galicia (Anedia). El 21 de ese mes, los y las estudiantes de cuarto de ESO del instituto Pintor Colmeiro tendrán varias propuestas de ventas los viernes por la tarde en el pabellón de Silleda y el 19 en Vista Alegre. El domingo 21, la plaza Benito Rivas acoge el campamento en inglés The Red Lion English School. El deporte se suma también a acciones solidarias, con el torneo de veteranos en A Bandeira y el Torneo Solidario de Fútbol Biberón en el pabellón César G. Fares. Ambas serán el día 27. Este pabellón acoge, como novedad, un torneo de baloncesto 3x3, el día 20.