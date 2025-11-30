La efeméride de Santa Cecilia, la patrona de la música, es el 22 de noviembre. Varias bandas celebraron conciertos en su honor el pasado fin de semana, pero durante estos días se suceden los recitales. El viernes la Banda de Música Cultural de A Estrada ofreció un pase en el Teatro Principal en el que rindió tributo al exalcalde Ramón Campos. Ayer, la Artística de Merza estrenó el pasodoble Gómez Naval, compuesto por el trombonista Ricardo Pedrares en homenaje a la banda y a Mateo Gómez Naval. Al remate hubo una comida de confraternización. El día 6, la Unión Musical Ponteledesma recordará a su patrona con una actuación en el auditorio de Gres, a las 20.00 horas, que incluye a la banda infantil.

Segundo fin de semana de recitales en honor a la patrona de los músicos