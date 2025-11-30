El Recinto Feiral de Guimarei acoge hoy su San Martiño

Guimarei acoge hoy en su Recinto Feiral la clásica Feira de San Martiño, que organiza Socade. La jornada empieza a las 10.00 horas con la apertura del mercado de ganado equino. A la misma hora, comenzarán también los concursos para razas de cruzados, Pura Raza Galega y ponis. El paseo a caballo por las calles será a partir de las 12.00 horas. La Carreira de Burros dará comienzo a las 16.00 horas. También habrá una yincana equina y bautizo hípico gratuito para todos los interesados.