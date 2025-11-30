El Recinto Feiral de Guimarei acoge hoy su San Martiño
REDACCIÓN
A Estrada
Guimarei acoge hoy en su Recinto Feiral la clásica Feira de San Martiño, que organiza Socade. La jornada empieza a las 10.00 horas con la apertura del mercado de ganado equino. A la misma hora, comenzarán también los concursos para razas de cruzados, Pura Raza Galega y ponis. El paseo a caballo por las calles será a partir de las 12.00 horas. La Carreira de Burros dará comienzo a las 16.00 horas. También habrá una yincana equina y bautizo hípico gratuito para todos los interesados.
- Una empresa de reformas de Vigo demanda a una clienta por impago y acaba condenada por hacer mal una cocina
- Cae un balcón de un tercer piso en la plaza de Compostela, junto al mercadillo de Navidad: «Pudo haber sido una desgracia»
- En situación «crítica» los marineros del pesquero gallego abandonado en Mindelo: hay 12 afectados
- Rafael lleva tres años viviendo con sus tres perras en un barco en el Náutico de Vigo
- «Grité '¡Ayuda!' y '¡Socorro!' y nadie llamó a la Policía»: denuncia una agresión en Vigo ante la pasividad de los viandantes
- Alarma entre familias de Pontevedra ante el supuesto intento de «secuestro» de un menor en plena calle
- La huelga de auxiliares de Enfermería obliga a suspender cirugías en el Chuvi
- Los empleados públicos de la Xunta podrán cobrar en enero un plus de hasta 1.000 euros