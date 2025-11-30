El PP pedirá la mejora local de las pistas que intenta transferir Camiñas

El grupo municipal del PP presentará una moción en el próximo pleno en el que pide la mejora y el ensanchamiento urgentes de las pistas locales Carboentes-Arnego; Vilafrío-Saborín; Vistuíde-Adelán y A Ponte. El viernes, en el pleno de la Diputación el PSOE intentó que la administración provincial aceptase su titularidad en vista del tráfico que soportan.

La portavoz del PP, Cati Somoza, recuerda que sobre la permuta de 18,3 kilómetros de estas cuatro vías por otras de titularidad provincial ya existía «unha oferta única e privilexiada», que marcaba como único requisito que el Concello consiguiese los terrenos necesarios para que estos viales pasen a tener un ancho de al menos 7 metros, como los demás viales de titularidad provincial. «Este caso é o perfecto exemplo da ineficacia de Camiñas e do seu goberno, que non ten cartos para arranxar as pistas nin capacidade de negociación e traballo para conseguir os terrenos e posteriormente cederllas á Diputación», lamenta Somoza.

Añade que Camiñas optó por «botarse en brazos da actitude belixerante do PSOE provincial de montar unha lea innecesaria, e rebentar o acordo que negociara directamente co presidente da Deputación». En el pleno provincial, el BNG (al que perteneció el teniente de alcalde, Alberte Lamazares) tampoco apoyó la moción socialista.