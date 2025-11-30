La Obra Poética de Avelina llega mañana al MOME

El Concello de A Estrada continúa cerrando las actividades del Año Cultural de Avelina Valladares con la presentación del libro «Obra Poética», de Avelina Valladares, en edición de Xosé Luna.El acto se celebrará mañana a las 20.00 horas en el Mome, y participarán el editor, el alcalde de A Estrada, junto a otras autoridades del sector de la literatura estradense y gallega. A mayores, se contará con la participación en el acto de los centros educativos CEIP de O Foxo y el IES Avelina Valladares.