Modifican el proyecto de la Farola para recuperar su histórica fuente

El Concello de A Estrada está trabajando con los equipos técnicos para incorporar una pequeña modificación en el proyecto de remodelación y peatonalización de la Plaza de Galicia, que se encuentra en pleno proceso de ejecución. La pretensión del gobierno local es incluir la recuperación de un destacado elemento del patrimonio público municipal, en un intento por ahondar en el carácter emblemático de esta plaza como génesis urbanística de la capital estradense. Se trata de la antigua fuente que había en este enclave antes incluso de que adoptara su nombre oficial o de que se le pusiese el sobrenombre oficioso de Plaza de la Farola.

El alcalde, Gonzalo Louzao, explicó que el proyecto para esta zona contemplaba originalmente la incorporación de una fuente en un lateral de este céntrico recinto urbano. «Queremos modificarlo para que no solo se cree una fuente sino que sea la fuente original que un día presidió esta plaza. Forma parte del imaginario colectivo de los estradenses y nació aquí, aunque todos la podemos recordar en la alameda municipal”, sostuvo.

El alcalde quiso aclarar que, obviamente, la imagen de la fuente no podrá ser la misma que muestran las estampas más antiguas de esta plaza, ya que este elemento fue modificado décadas atrás para su emplazamiento en los jardines. La pretensión es que se incorpore exactamente la fuente que se trasladó a la alameda, que fue acopiada íntegramente en dependencias municipales desde su retirada.

El jefe del ejecutivo estradense recordó que en el proceso de licitación del proyecto para diseñar la nueva imagen que tendrá la Plaza de Galicia puntuó el hecho de recuperar el uso estético del agua en este espacio a través de una fuente. «A comienzos del siglo XX no había farola aún en la Plaza de Galicia, que tampoco tenía este nombre, pero sí que había una fuente que nació en esta plaza y que, después, cuando los vehículos comenzaron a ganar presencia en el espacio público, se movió para la alameda municipal», rememoró el regidor. «Estuvo en la parte posterior del consistorio muchos años y fue paño de fondo para las estampas de boda de muchas generaciones de estradenses», prosiguió. Louzao señaló que, con la reforma de los jardines municipales, se retiró esta fuente, que fue guardada, «como también la pérgola y otro mobiliario que formaba parte de esta alameda». «Ahora queremos devolver esta fuente a este espacio», anunció.

Imagen histórica de la plaza, con la fuente en su parte central. | / Museo do Pobo Estradense

Louzao hizo también la reflexión de que la reforma de la Plaza de Galicia para pasar a ser peatonal se aprovechará para exaltar el carácter histórico que tiene este antiguo cruce de caminos para el desarrollo urbano de la capital municipal. Puso de relieve en este sentido la importancia icónica que tiene esta fuente tiene en las imágenes antiguas que pueden verse de esta zona de A Estrada, algunas de ellas atesoradas en el Museo do Pobo Estradense y bajo la antigua designación de Plaza Ramiro Ciorraga.

La Farola se llevará a restaurar

Por otro lado, Louzao apuntó que las obras de la Plaza de Galicia y de su entorno continúan avanzando «a muy buen ritmo», renovando la red de pluviales, canalizaciones eléctricas y traída de agua. «Hubo cortes en el abastecimiento de estas zonas porque, ya que hacemos esta obra de pavimentación, vamos a aprovechar para renovar las redes, que en algunos tramos aún estaban en fibrocemento», explicó el alcalde.Los trabajos estuvieron en las primeras semanas concentrados en el primero tramo de la Calle Don Nicolás y en la Calle Marqués de la Vega de Armijo, si bien esta semana llegaron ya a la confluencia entre la Rúa San Paio y Rúa 56. Tal y como había anunciado el gobierno, será después de las fiestas de Navidad cuando arranque el trabajo en la Plaza de Galicia propiamente .Una vez finalizadas las fiestas, la emblemática farola se llevará restaurar. El alcalde aprovechó hoy la ocasión para agradecer públicamente a los vecinos la compresión que están mostrando.