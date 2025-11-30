Marta Sixto y el recuerdo de Mariló Bueno ponen fin a los actos del 25-N
Silleda cerró ayer la programación que desde el 25 de octubre puso en marcha diversas actividades de concienciación contra la violencia machista. La fiscala Marta Sixto Tejo fue nombrada (in)Visible de noviembre. Tras una performance de Máisquedanza y la intervención de la propia fiscala, cerró el evento la alcaldesa, Paula Fernández Pena. La regidora entregó a la familia de Mariló Bueno una copia del acuerdo plenario del viernes mediante el que se decidió, por unanimidad, que las salas de Benestar Social pasen a llevar el nombre de esta vecina que estuvo tan vinculada al movimiento asociacionista y a los derechos de la mujer.
- Una empresa de reformas de Vigo demanda a una clienta por impago y acaba condenada por hacer mal una cocina
- Cae un balcón de un tercer piso en la plaza de Compostela, junto al mercadillo de Navidad: «Pudo haber sido una desgracia»
- En situación «crítica» los marineros del pesquero gallego abandonado en Mindelo: hay 12 afectados
- Rafael lleva tres años viviendo con sus tres perras en un barco en el Náutico de Vigo
- «Grité '¡Ayuda!' y '¡Socorro!' y nadie llamó a la Policía»: denuncia una agresión en Vigo ante la pasividad de los viandantes
- Alarma entre familias de Pontevedra ante el supuesto intento de «secuestro» de un menor en plena calle
- La huelga de auxiliares de Enfermería obliga a suspender cirugías en el Chuvi
- Los empleados públicos de la Xunta podrán cobrar en enero un plus de hasta 1.000 euros