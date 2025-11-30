Marta Sixto y el recuerdo de Mariló Bueno ponen fin a los actos del 25-N

Silleda cerró ayer la programación que desde el 25 de octubre puso en marcha diversas actividades de concienciación contra la violencia machista. La fiscala Marta Sixto Tejo fue nombrada (in)Visible de noviembre. Tras una performance de Máisquedanza y la intervención de la propia fiscala, cerró el evento la alcaldesa, Paula Fernández Pena. La regidora entregó a la familia de Mariló Bueno una copia del acuerdo plenario del viernes mediante el que se decidió, por unanimidad, que las salas de Benestar Social pasen a llevar el nombre de esta vecina que estuvo tan vinculada al movimiento asociacionista y a los derechos de la mujer.