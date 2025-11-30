Maril insiste en que Silleda sí puede rebajar el IBI al 0,45 por su nivel de ingresos
REDACCIÓN
El portavoz del PP de Silleda, Ignacio Maril, reitera que el Concello sí puede rebajar el tipo impositivo del IBI de urbana, en el 0,53, al 0,45 que propuso su partido en un pleno extraordinario en octubre. «O nivel de ingresos que ten o Concello pola forte fiscalidade que nos impón o PSOE desde Madrid permitían esta rebaixa, xustificada para axudar ás familias no actual contexto de inflación e sen poner en perigo ningún servizo municipal». Días atrás, el gobierno local anunció que, en base a un informe de Intervención, puede rebajarse este tipo impositivo a entre el 0,50 y el 0,52. En los próximos días el PP analizará la propuesta de la Alcaldía, pero adelanta que este recorte le resulta «pírrico e insuficiente».
Sobre la discusión en el pleno del viernes que remató con la expulsión de Maril, este difundió su propuesta de deducciones fiscales en la que se recoge la posibilidad de bonificaciones en los impuestos para «veciños con mobilidade reducida», no el término ·«disminuidos físicos». Este concepto, como señaló la alcaldesa, sí aparece en la Ley 39/1988 Reguladora de Haciendas Locales, en el artículo 83, punto e, en referencia a exenciones del Impuesto de Actividades Económicas. Esta ley fue derogada en 2004.
