María Carmen Ferreiros, nueva secretaria del Sindicato Labrego

María Carmen Ferreiros Santos, de Teixeiro, en Curtis, es desde este sábado la nueva secretaria general del Sindicato Labrego Galego. La organización agraria celebró ayer en Lalín una asamblea, a la que acudieron 400 delegados, en la que renueva la dirección que, desde 2012, encabezaba Isabel Vilalba Seivane. La nueva ejecutiva está conformada por 15 personas de distintas comarcas como Terra de Montes, Meira, Allariz o Lugo, y nombra como secretario sindical a Brais Álvarez López, de Meira. Trabajarán junto a representantes comarcales y responsables de los sectores y de las secretarías.

La nueva ejecutiva desempeñará sus funciones durante los próximos cuatro años, y fue seleccionada tras asambleas comarcales porque, precisamente, la organización según estas áreas geográficas se antoja clave para el futuro del campo, como indicó una de las ponentes, Belén Fervenza, durante la sesión matutina. Fervenza es una de esas 15 personas que forman parte de la nueva dirección nacional, y todas ellas dieron su punto de vista de cara a las medidas que debe tomar el sector primario a corto plazo: crear redes de comercio local, defender a las pequeñas productores frente a las macroplantaciones e industrias; fomentar la autoorganización de las mujeres; emprender una transición agroecológica y transformar el modelo alimentario para minimizar el impacto ambiental.

Relevo generacional

El lema de este undécimo congreso fue Fortalecendo o SLG para unha Galicia labrega con futuro. Por ello, la hasta ahora secretaria del Sindicato Labrego, Isabel Vilalba, alertó ya días atrás de las trabas con las que se encuentra la producción de alimentos y que ponen en jaque su futuro. Entre esas amenazas figuran la falta de relevo generacional y de rentabilidad de las explotaciones. Para Vilalba, también es necesario «frear unha burocracia que está afogando as granxas con esixencias que moitas veces acaban desanimando totalmente ao sector».

Durante el transcurso de la jornada, los asistentes pudieron conocer el informe sindical de cada sector de producción, como carne, apicultura o alimentos hortícolas. El SLG hace hincapié en el papel del agro a la hora de mantener vivo el rural y de cuidar el paisaje, pero también como motor cultural.