Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Kapital Fibra contribúe con 10.000 euros á Feira do Cocido de Lalín

O Concello de Lalín firmará un convenio coa empresa Kapital Fibra SL para fomento, impulso e apoio de actividades socioculturais e de promoción turística e festas, especialmente as da LVIII Feira do Cocido. A firma comprométese a aportar 10.000 euros para contribuir aos gastos relativos á celebración de dita edición e outros eventos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents