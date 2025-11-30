Kapital Fibra contribúe con 10.000 euros á Feira do Cocido de Lalín

O Concello de Lalín firmará un convenio coa empresa Kapital Fibra SL para fomento, impulso e apoio de actividades socioculturais e de promoción turística e festas, especialmente as da LVIII Feira do Cocido. A firma comprométese a aportar 10.000 euros para contribuir aos gastos relativos á celebración de dita edición e outros eventos.