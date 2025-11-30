Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Graduación de 2 promociones de la Agasp

Dos nuevas promociones de la Academia Galega de Seguridade Pública de A Estrada concluyeron su formación. Se trataba de la 10ª de inspectores y de la 7ª de inspectores principales que, como ya viene siendo tradición, plantaron luego su árbol en el jardín de las instalaciones.

