Forno: «Lalín vive la peor situación de acceso a la vivienda en décadas»

La secretaria general del PSOE de Lalín, Alba Forno, advierte de que el municipio vive «la peor situación de acceso a la vivienda de las últimas décadas» y denuncia «inacción» del alcalde, José Crespo, y de un gobierno del PP «que lleva más de 30 años sin dedicar un euro a políticas públicas de vivienda». «Con montones de viviendas vacías la gente no tiene alternativas y no existe ninguna política municipal para favorecer el acceso, ni en el rural ni en el núcleo urbano», lamenta.

Forno recuerda que, paradójicamente, «apenas hay vivienda disponible», como le trasladan cada día vecinos que no encuentran solución habitacional ni para vivir ni para instalarse en el municipio por motivos laborales. «En Lalín no hay oportunidades para quien quiere venir a trabajar, emprender o formar un proyecto vital», remarca.

La concejala socialista considra «insuficientes» las 17 viviendas públicas proyectadas por la Xunta, pues hay más de 70 familias inscritas en el Registro de Demandantes. Y señala que en concellos más pequeños, como As Pontes, se han anunciado 50 viviendas. Reitera que Crespo es «un alcalde ausente, que está más en Madrid que en los problemas de su gente» y «Lalín necesita uno a tiempo completo».

Falta de Policía Local

A la falta de vivienda se suma «la degradación urbanística» y la aparición de focos de conflicto en edificios inacabados donde se instalan personas, que atribuye a «años de dejadez del gobierno en materia urbanística». Forno responsabiliza al alcalde de la inseguridad que percibe el vecindario por «desmantelar» una Policía Local que está en «mínimos históricos». «El PP la deshizo y no es capaz de sacar nuevas plazas porque las oposiciones están llenas de irregularidades», arguye. El orden público, dice, «depende casi exclusivamente» de la Guardia Civil, a la que alaba su «excelente trabajo» y «respuesta rápida y eficaz» en la investigación de los robos o en la búsqueda de Clotilde, la vecina desaparecida.