Forcarei planea devolver los cobros indebidos del SAF de Pichel
REDACCIÓN
El Concello de Forcarei anuncia que va a proceder de inmediato a la devolución de los cobros indebidos y excesivos que les fueron imputados a los usuarios del Servicio de Axuda no Fogar (SAF) básico por parte del anterior gobierno socialista durante cuatro meses basándose en una irregularidad en la ordenanza.
El gobierno local, encabezado por Belén Cachafeiro, está aclarando esta situación con los afectados, a los que remitió una carta informativa en la que les explica que, entre septiembre y diciembre de 2024, se les cobró una tarifa de 24,20 euros por hora de forma irregular, dado que el ejecutivo dirigido por Verónica Pichel subió 6,60 euros por hora la tasa habitual de 17,60 de forma unilateral y sin que estuviera recogida en la ordenanza. Por ello, además de esta aviso se va a proceder al pago inmediato de estas cantidades.
«É lamentable que xente de Forcarei que precisa deste servizo tivese que pagar un subrecuste irregular durante catro meses e ademais moi importante, porque en moitos casos estamosa falar de centos de euros, así que de inmediato imos a regularizar a situación e a devolverlles os seus cartos», señaló Cachafeiro, que pidió disculpas por las molestias a los afectados a pesar de que se trató de una decisión del anterior gobierno.
La alcaldesa también explicó que detectó otro problema por los retrasos en el cobro de las mensualidades desde enero del presente año hasta la actualidad, por lo que se va a intentar regularizar la situación desde aquí hasta agosto de 2026.
