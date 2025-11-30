Un estradense de 14 años gana un premio de fotografía y dona los 300 euros a la Fundación Andrea

Lucas Taboada Areán es un apasionado de la fotografía, aunque, separándose del camino que siguió su madre, la fotógrafa Puri Areán, reconoce que no quiere dedicarse a este mundo. Esos planes no le impiden sin embargo hacer sus «pinitos» con la cámara, una afición que en esta ocasión le sirvió para ganar un premio. Este estradense de 14 años fue uno de los ganadores del concurso de fotografía organizado por el Grupo Ulla. La fotografía que presentó fue una de las cuatro mejores entre las 120 que participaron. De esta manera recibirá un premio en metálico de 300 euros, que ha decidido donar íntegramente a la Fundación Andrea.

El joven estradense conoció este concurso en una actividad juvenil organizada en las instalaciones del Novo Mercado y decidió participar. Para ello utilizó una cámara que su madre no utilizada, una Canon R. El objetivo del concurso era presentar dos fotos tomadas en algún lugar de los concellos de la zona: A Estrada, Vedra, Teo, Boqueixón, Vila de Cruces, Touro, Silleda, Lalín o Rodeiro.

Luis Taboada eligió él mismo el lugar para tomar la foto, un camino que discurre entre la zona deportiva, la Agasp y las instalaciones del colegio de Lourdes. Se trata de parte de una de las rutas de senderismo acondicionadas por el Concello en la que se pasa un riachuelo y hay un antiguo molino. En su camino por este lugar tomó diez fotografías que le gustaron, de las que finalmente seleccionó dos. Una de ellas plasma la caída de un objeto al riachuelo. En la otra, la que finalmente resultó ganadora, se puede ver una imágen típicamente otoñal, con un camino entre árboles lleno de hojas caídas. «Probé primero a hacerla de pie pero me di cuenta de que necesitaba más ángulo, así que al final la hice más a ras de suelo, captando el sol que entraba entre los árboles. Creo que quedó bien, aunque no contaba con meterme entre los mejores, porque había muy buenas fotos en el concurso». explica.

Su imagen sin embargo fue una de las diez seleccionadas por el jurado del premio. A partir de ahí se habría un plazo para que todos los interesados pudiesen votar a sus favoritas entre esa selección de fotos. En esa competición, el joven estradense no tuvo competencia, siendo el que más votos recibió, 585, entre todos los participantes. Luis Taboada quiso dar las gracias a todas las personas que votaron por él, convirtiéndolo en uno de los tres ganadores por voto popular, junto a otras dos fotos tomadas en Boqueixón y Vedra. El cuarteto de ganadores lo completo la foto elegida por el jurado, en este caso de la estradense Mónica Vila, con la Rapa das Bestas como protagonista.

Luis Taboada ha decidido sin embargo no quedarse con los 300 euros del premio. Así anunció que el premio será donado a la Fundación Andrea, que trabaja con niños que sufren graves enfermedades.