Convención de Textiles Rosalía de Castro

La firma Textiles Rosalía de Castro (Montoto) celebrará una convención el próximo martes, 2 de diciembre, en el edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero de Lalín. La junta de gobierno local ha autorizado a la empresa a disponer de la sala diáfana en horario de 9.00 a 15.00. Participará todo el equipo comercial y de diseño, con el fin de presentar la nueva colección invierno 2026 y coordinar las líneas de trabajo para la próxima temporada.