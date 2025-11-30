El Congreso Parto de Min, en mayo en Lalín
La Fundación Eomaia celebrará en Lalín su III Congreso Parto de Min. Será en mayo de 2026 en el edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero. El gobierno lalinense ha autorizado a la entidad a utilizar el vestíbulo para una exposición de fotografía de signo terapéutico para enriquecer el evento. Organizará visitas a la misma con los colegios públicos del entorno la semana previa al congreso, desde el 4 al 8 de mayo en horario de 8.00 a 15.00.
- Una empresa de reformas de Vigo demanda a una clienta por impago y acaba condenada por hacer mal una cocina
- Cae un balcón de un tercer piso en la plaza de Compostela, junto al mercadillo de Navidad: «Pudo haber sido una desgracia»
- En situación «crítica» los marineros del pesquero gallego abandonado en Mindelo: hay 12 afectados
- Rafael lleva tres años viviendo con sus tres perras en un barco en el Náutico de Vigo
- «Grité '¡Ayuda!' y '¡Socorro!' y nadie llamó a la Policía»: denuncia una agresión en Vigo ante la pasividad de los viandantes
- Alarma entre familias de Pontevedra ante el supuesto intento de «secuestro» de un menor en plena calle
- La huelga de auxiliares de Enfermería obliga a suspender cirugías en el Chuvi
- Los empleados públicos de la Xunta podrán cobrar en enero un plus de hasta 1.000 euros