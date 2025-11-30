Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Congreso Parto de Min, en mayo en Lalín

La Fundación Eomaia celebrará en Lalín su III Congreso Parto de Min. Será en mayo de 2026 en el edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero. El gobierno lalinense ha autorizado a la entidad a utilizar el vestíbulo para una exposición de fotografía de signo terapéutico para enriquecer el evento. Organizará visitas a la misma con los colegios públicos del entorno la semana previa al congreso, desde el 4 al 8 de mayo en horario de 8.00 a 15.00.

