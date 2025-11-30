Cena de despedida al exjefe de la Policía Local de Silleda

Los trabajadores y representantes de los partidos políticos de la corporación de Silleda compartieron este viernes por la noche una cena en el Restaurante A Devesa, en Grava, para despedir al ya exjefe de la Policía Local, Manuel López Viéitez. El agente se jubiló a finales de septiembre, tras 27 años de servicios en el municipio trasdezano. Desde 2023 y hasta este otoño, además, ocupó la citada jefatura tras la jubilación del anterior titular, José Manuel García.