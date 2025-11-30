La campaña del quinto container llegará a los grandes productores

El Concello de Lalín reforzará en diciembre la campaña de recogida separativa de materia orgánica en el contenedor marrón, bajo el lema ‘Eu son de Marrón’, iniciada este mes. El objetivo es que a principios de enero, cuando se implemente la recogida, una parte importante de la población y de los sectores productivos conozcan el funcionamiento de este quinto container, tanto a través de composteros en el rural como de contenedores en grandes productores o en las viviendas.

La segunda parte de la campaña llega después de una primera fase informativa sobre la implantación del quinto depósito, con el reparto de cerca de 350 composteros en las charlas del rural, aparte de los reservados por vías telemáticas. La finalidad de esta nueva etapa de difusión es llegar y concienciar a los grandes productores de la necesidad de hacer la separación de residuos. Distingue entre mega productores (supermercados, hipermercados, residencias de mayores y colegios con comedor) y grandes productores (restaurantes, casas de comidas, hoteles, pastelerías…).

El personal municipal visitará a los grandes generadores de residuos orgánicos para instarles a comenzar el proceso de recogida aparte. Se realizará una encuesta sobre la necesidad real de volumen de recogida y se les dotará de contenedores marrones exclusivos en función de sus necesidades, haciéndoles un seguimiento específico del tratamiento separativo. En los colegios con comedor se instalarán también composteros para uso educativo, a fin de que sean los propios alumnos quienes los usen, y se desarrollarán campañas de sensibilización.

La campaña se extenderá, con personal municipal, a restaurantes, casas de comidas y comercios de alimentación, que significan un volumen importante de residuos orgánicos. Se habilitarán contenedores en aquellos establecimientos que lo deseen para recuperar sus restos orgánicos.

En el ámbito doméstico, a lo largo del próximo mes continuará la difusión de la recogida de orgánico a los vecinos. La concejala de Medio Ambiente, Raquel Lorenzo, recuerda que sigue abierta la posibilidad de que soliciten en las instalaciones municipales los elementos para la recogida o tratamiento. Y hace un llamamiento a la participación de toda la ciudadanía y de los negocios del municipio. «Separar lo orgánico es un gesto sencillo que tiene un impacto directo en la reducción de residuos y en la mejora ambiental. Lo orgánico tiene otro destino y necesitamos que todo el vecindario se implique», subraya.