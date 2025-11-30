El BNG propone un diálogo para dinamizar la Praza de Abastos

El Grupo Municipal del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en A Estrada valoró «positivamente» el paso adelante conseguido en la comisión de comercio en relación a la reactivación de la Praza de Abastos. A pesar de que el Partido Popular no entró a valorar la moción registrada en su totalidad, el BNG consiguió «arrancar el compromiso del gobierno local para convocar una mesa de trabajo en la que participarán comerciantes, artesanos y otros sectores vinculados al comercio de proximidad para abordar las problemáticas expuestas en la iniciativa».

Los concejales nacionalistas, Xoán Reices y Sindo Vilamaior, fueron los encargados de registrar y defender una propuesta que nace de la constatación de una realidad preocupante: «a Praza de Abastos, concibida como motor de dinamización económica, leva anos infrautilizada, con carencias técnicas e sen un proxecto real de modernización». Desde el BNG señalan que el comercio local se enfrenta a retos mayúsculos, como el impacto de las nuevas formas de consumo digital y, muy especialmente, la falta de relevo generacional que amenaza la viabilidad económica de nuevos proyectos.

El documento presentado por el BNG no se limitaba a la crítica, sino que aportaba un «Plan de Dinamización» detallado y estructurado en tres fases temporales con presupuesto estimado. La propuesta defendida por Reices y Vilamaior incluía medidas a corto plazo, como rebajas simbólicas de alquileres, la posibilidad de puestos compartidos y una activación social inmediata mediante talleres y pequeños conciertos.

A medio plazo, la creación de un espacio gastronómico dentro de la plaza, la implantación de mercados temáticos mensuales, como ecológico, de segunda mano o de flore, y el impulso de una marca local de calidad bajo el lema «Do campo á praza». Por último, a largo plazo, sugerían una reforma integral centrada en la eficiencia energética y la creación de un centro de interpretación de la memoria gastronómica, convirtiendo la plaza en un referente turístico e identitario.

El logro alcanzado en este pleno refleja el espíritu de la propuesta de acuerdo final de la moción, que solicitaba la creación de una comisión. Desde el BNG de A Estrada aseguran que «permanecerán vigilantes para que esta mesa de trabajo se convoque con la mayor brevedad y no se quede en buenas intenciones. El objetivo es recuperar la plaza como espacio social central y mejorar el atractivo turístico de A Estrada».