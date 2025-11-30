La Anpa de Vilatuxe solicita una marquesina en Os Olmos

La Asociación de Nais e Pais de Alumnos (Anpa) O Noso Futuro, del CEIP de Vilatuxe, solicita una marquesina y señalización adecuada de la parada de autobús existente en la Avenida dos Olmos, en la carretera PO-534. La petición fue remitida al Concello de Lalín, que da traslado de la misma a la Axencia Galega de Infraestruturas de la Xunta en Pontevedra, por tratarse de una vía de titularidad autonómica.