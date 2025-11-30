La ACOE festeja la Navidad con el sorteo de un coche y una moto

La Asociación de Comerciantes de A Estrada (ACOE) presentó ayer su ambiciosa campaña de Navidad para este 2025, que un año más busca incentivar las compras en los comercios locales con una cesta de premios muy tentadora, valorada en decenas de miles de euros. La iniciativa incluye el sorteo de un Volkswagen Polo, una Yamaha X-Max 300 y dos tarjetas de combustible de 500 euros. También se sortearán 25 tarjetas de 100 euros cada una para gastar en un comercio asociado elegido por sorteo. Por último, habrá lotes Gourmet, como packs de vino Valduero, María Manuela y Eduardo Bravo, y un lote de aceite de las marcas Cladivim y Aldea Don Gil.

La campaña de sorteos dará comienzo el día 1 de diciembre y se extenderá hasta el 6 de enero de 2026, día de Reyes. La dinámica para participar se mantiene sencilla y digitalizada. Por cada 20 euros de compra en los comercios asociados, los clientes obtienen una participación, y para validarla, deberán enviar una fotografía legible del ticket completo a través de WhatsApp al número 613 885 082.

Desde la ACOE subrayan que la campaña no solo busca la promoción, sino también cuantificar el impacto económico en la villa. En años anteriores, la iniciativa demostró su eficacia al generar una recaudación cercana a los tres millones de euros para los negocios de la localidad, con una participación que rondó las 33.000 rifas.

Pensando en la conciliación familiar y para facilitar las compras navideñas, ACOE también pondrá en marcha su Ludoteca de Nadal, un espacio de ocio infantil gratuito para los clientes. estará operativa desde el 22 de diciembre al 5 de enero y se situará en el segundo piso del Novo Mercado. Su horario será de las 11.00 a las 14.00 horas por las mañanas, y de 16.30 a 20.30 horas por las tardes. Permanecerá cerrada los días festivos, y el 24 y 31 de diciembre cerrará en horario más reducido. Para poder utilizar el servicio, los padres deberán presentar un vale que será entregado por los comercios con las compras, y para el que se establece un máximo de dos horas seguidas por niño, con el fin de garantizar la rotación y que todas las familias puedan disfrutar del servicio. «Es un servicio que las familias valoran. Permite hacer compras con tranquilidad y dinamizar el Novo Mercado», destaca una representante de la asociación.

Desde la ACOE animan a toda la ciudadanía a participar y a apostar por el comercio local en estas fechas: «Cada ticket enviado supone una apuesta por las tiendas de A Estrada».