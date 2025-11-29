Xuntos se compromete a un convenio para concretar las mejoras del centro de salud

Xuntos se comprometió ayer en el pleno a iniciar las gestiones precisas con la Consellería de Sanidade para firmar un convenio en el que se acometan las mejoras «estruturais, funcionais e de seguridade» del centro de salud del casco urbano. La primera planta es titularidad de la Xunta, pero el semisótano pertenece al Concello. Esta moción del BNG salió adelante por unanimidad, igual que la que defiende un paquete de actuaciones para garantizar la seguridad del agua de consumo humano. Días atrás, BNG y Xuntos se enzarzaron en una polémica por la turbidez del agua procedente del Arnego y que, según los parámetros que midiesen las analíticas, resultaba potable o no.

Ahora, Cruces se abastece solo de un manantial de Monte do Carrio, pero la moción aceptada obliga a las consellerías de Sanidade y de Infraestruturas a acometer las obras precisas en materia de depuración en Agolada y Rodeiro, ya que estos dos municipios son responsables de vertidos al Arnego y al Deza.

El PP, grupo mayoritario de la oposición, también sacó adelante sus dos mociones. Una de ellas insta al gobierno local a que se dirija formalmente al Sergas para que cubra la baja médica del doctor que atiende a los pacientes en el consultorio de Merza. Vila de Cruces cuenta con 4 médicos, de los que uno pasaba consulta en esta parroquia hasta media mañana y que ahora se encuentra de baja, por lo que un compañero atiende a estos pacientes pero en el centro de salud del casco urbano y en ocasiones hasta en turno de tarde.

Los populares recuerdan, además, que desde hace un año está pendiente la actuación integral en la PO-204, la carretera que enlaza Vila de Cruces y A Bandeira. Esa intervención incluía tres sendas peatonales, que siguen pendientes y a cuya carencia se suma un deterioro progresivo del firme.

Desde Nova Alternativa, Manuel Souto defendió una moción para la puesta en marcha de una línea de ayudas municipales que implanten sistemas de depuración individuales en viviendas del rural. Las fosas sépticas o minidepuradoras cuentan con aportaciones económicas en concellos vecinos como el de A Estrada. Nova Alternativa considera que será preciso además un sistema de vaciado, transporte y gestión de los lodos de estas fosas y pozos negros. La propuesta contó con el respaldo de toda la corporación.