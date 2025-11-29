Vázquez dice que la multa del SAF tuvo origen en mandatos de López
La concejala del PSOE exige mayor financiación desde la Xunta, «que aporta só 12 euros por hora, e o custo supera esa cifra»
El gobierno de coalición de Rodeiro sale al paso de las acusaciones del PP sobre la sanción de 15.000 euros que impuso la Xunta al Concello por «unha suposta mala xestión do servizos sociais», como indica la edil de esta área, Begoña Vázquez, parafraseando a la portavoz popular, Cati Somoza.
La concejala de Servizos Sociais admite que sí existe esa multa, «pero cómpre deixar claro que non deriva da nosa etapa de goberno. Trátase dunha sanción iniciada por varias reiteracións e advertencias que se arrastraban desde anos atrás, en concreto desde os mandatos do PP». Especifica que cuando el gobierno bipartito tomó las riendas del Concello tras las elecciones de mayo de 2023, «atopamos unha inspección xa en curso, con reiteracións acumuladas desde os anos 2016, 2019 e marzo de 2023». Begoña Vázquez añade que la sanción «nace da falta de resposta durante anos ás advertencias realizadas pola Consellería de Política Social sobre o Servizo de Axuda no Fogar».
Al gobierno de coalición de Rodeiro, por otra parte, le resulta «sorprendente» que Cati Somoza «non se poña ao lado dos veciños para reclamar o que é xusto: o financiamento correspondente ao SAF». Explica que la Xunta aporta 12 euros por hora, pero que el coste real supera de forma amplia esa cifra, de modo que los municipios tienen que asumir una parte «que corresponde claramente a competencias autonómicas. Nós prestamos o servizo porque é necesario, pero a Xunta debe cumprir coa súa obriga de financiamento», reitera.
Por último, el ejecutivo local recuerda que el SAF atiende en la actualidad a todos los usuarios dependientes reconocidos con el grado III, grado II y grado I, «algo que non acontecía cando o PP gobernaba en Rodeiro». Asegura que «seguirá traballando con responsabilidade, transparencia e rigor, defendendo aos veciños fronte a quen pretenda usar os Servizos sociais como ferramenta de confrontación política».
