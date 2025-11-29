Talleres de internet para personas mayores
Al igual que Silleda y Dozón, Vila de Cruces acogerá sesiones del programa +Reto Dixital. Serán los días 15, 16, 18 y 19 de diciembre en al auditorio Xosé Casal, en el casco urbano, en los cuatro casos de 10.00 a 12.30 horas. Los días 15 y 16 los talleres explicarán cómo emplear la aplicación del Sergas para solicitar citas médicas o consultar el historial. Durante las jornadas del 18 y 19 el tema central será el uso de la banca móvil y las compras electrónicas, con cuestiones como la realización de transferencias y la navegación básica en apps.
