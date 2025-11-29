Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Soutelo recibe un mural de Avelino Cachafeiro

Imagen del mural en Soutelo.

El Concello de Forcarei instaló ayer el único mural de Avelino Cachafeiro, que leva por título «Voando cas aas da vida», en el auditorio de su localidad de Soutelo de Montes, para su exposición y exhibición permanente, que además pasa a formar parte del patrimonio municipal de Forcarei.

