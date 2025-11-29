Sonia Eiras, premio Ramiro Carregal de Investigación en Cardiología

La investigadora Sonia Eiras Penas ha resultado ganadora del VII Premio Internacional Ramiro Carregal de Investigación en Cardiología dedicado a las enfermedades valvulares cardíacas. El fallo del jurado, presidido por el doctor José Ramón González Juanatey, ha confirmado este reconocimiento, que incluye una dotación económica de 30.000 euros y galardón acreditativo. El premio será entregado en 2026 en Santiago de Compostela por su promotor.

Sonia Eiras Penas (Vila de Cruces, 1975) es doctora en Biología y líder del grupo de Cardiología Traslacional en el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS). Su proyecto Medicina de precisión en pacientes con grasa epicárdica disfuncional asociada a la enfermedad coronaria y a las valvulopatías más frecuentes en nuestro medio pretende identificar a pacientes con patología valvular asociada con la acumulación de tejido adiposo epicárdico disfuncional mediante biomarcadores y muestras de imagen no invasivas que orienten sobre el riesgo de padecer estas enfermedades.

Entre los factores que contribuyen al desarrollo y progresión de estas patologías valvulares se encuentran la obesidad, la hipertensión, el envejecimiento y la diabetes. «Estos factores se relacionan con una mayor acumulación de tejido adiposo epicárdico disfuncional, una condición metabólica que, según la evidencia, puede favorecer el riesgo y avance de la enfermedad, la resistencia terapéutica, y contribuir así a un deterioro cardiovascular progresivo», señala la investigadora.

El proyecto aborda el desarrollo de estrategias terapéuticas preventivas que reduzcan el tejido adiposo disfuncional asociado con la patología valvular y/o coronaria. «Este trabajo podría ayudar a la toma de decisiones terapéuticas con beneficio cardiovascular; los pacientes afectados podrían beneficiarse de fármacos que mostraron su eficacia en la modulación inflamatoria», expone.

Trayectoria comprometida

Sonia Eiras se doctoró en Biología por la Universidade de Santiago de Compostela (2003). Durante el periodo predoctoral estudió la señal de transducción del receptor de leptina y su relación con la inflamación. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Libre de Ámsterdam (2004) y en la de Florencia para estudiar las modificaciones proteicas y contracción cardiomiocitaria de pacientes con fibrilación auricular. En el 2006 obtuvo un contrato de estabilización de investigadores del Programa Isidro Parga Pondal de la Xunta de Galicia para incorporarse en la Fundación del Hospital Clínico de Santiago y estudiar marcadores del tejido graso cardíaco, su comportamiento en la patología cardiovascular y regulación farmacológica. Ha publicado como sénior en revistas de alto prestigio internacional en su área, como Cardiovascular Research.

Los premios

El presidente de Frinsa, Ramiro Carregal Rey, mantiene su compromiso con la investigación al convocar otra edición de este galardón creado en 2018, un paso más en su apuesta por el mecenazgo sanitario. Esta dedicación se traduce también en otras destacadas contribuciones impulsadas por el empresario gallego en este campo, como es el Premio Internacional de Investigación Oncológica y el Premio a Talentos Emergentes, que alcanzan la 14ª y 7ª edición, respectivamente.