Fin de semana de tapeo en Rodeiro

Seis locales de Rodeiro ofrecen tapas esta fin de semana nunha nova edición do seu concurso. Son as casas Achacán e Sánchez, Gastrobar Desito, Marenteiro, Bruxas e Coruxas e Bar Centro. Os clientes entrarán no sorteo de comidas, estoxos de viño e produtos locais.

