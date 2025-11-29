Rodeiro organiza un campamento digital

Rodeiro mantiene abierto hasta el 5 de diciembre el plazo de inscripción en un campamento digital orientado a niños, niñas y adolescentes de 9 a 17 años, y cuyas actividades tendrán lugar en el centro cultural Manuel Lamazares, los días 22 y 23 de diciembre de 9.00 a 14.00 horas. Hay un tope de 15 plazas y las actividades se organizan por tramos de edades, e incluyen sesiones para realizar búsquedas en internet, para usar aplicaciones móviles y para emplear la inteligencia artificial.