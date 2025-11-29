Registran un centenar de solicitudes de enterramientos en la Fraga do Alén

La ampliación del cementerio municipal de A Romea fue una necesidad para solventar la falta de espacios de enterramiento en Lalín y la extensión de este recinto, rebautizado como Fraga do Alén, permitió ganar otros 15.400 metros cuadrados a un camposanto que abarca ya cerca de 32.000. El pleno aprobó ayer una nueva tasa de transmisión de los derechos funerarios, establecida en 130 euros, además de los valores de las unidades de enterramiento en función de su volumen.

La oposición censuró los elevados precios de los espacios funerarios, cuestión con la que no coincidió el grupo de gobierno. El alcalde, José Crespo, indicó que el importe de los lugares de enterramiento se ajusta casi a lo que le cuesta a la administración municipal su construcción, al tiempo que recordó que antes el particular se hacía con un espacio y después debería buscar una empresa de construcción para que le realizase las obras. «Non haberá panteóns para ricos e para pobres, porque os construiremos desde o concello e serán todos iguais», dijo, para replicar a las críticas de las fuerzas de la oposición. La teniente de alcalde Paz Pérez avanzó que se recibieron 102 solicitudes vecinales. Ariadna Fernández (BNG) preguntó al ejecutivo si conocía los importes del Salario Mínimo Interprofesional (SIM) para cuestionar las tasaciones mientras que la socialista Alba Forno refirió «prezos desmesurados». Teresa Varela (Compromiso) criticó que se plantease, mediante estas tasas, recuperar la inversión realizada en el camposanto.

Crespo negó que con lo que pagarán los vecinos por los nichos se vaya a reintegrar el coste del proyecto [ascendió a 1,8 millones de euros] y subrayó que las concesiones de derechos funerarios son por 75 años, plazo máximo que permite la normativa. «O que se vai cobrar é máis ou menos o que nos costará ao Concello; antes saía máis caro», remarcó. Según los precios, el coste de una capilla completa (2 columnas y seis unidades) será de 28.000 euros. Media capilla (1 columna con 3 unidades) valdrá 14.000; y los nichos de módulos sencillo (3 unidades) estarán en 9.000 euros, mientras que los de módulo doble (una unidad) costarán 3.000. Para los nichos de módulo doble y tres unidades el valor se sitúa en 7.500 euros, mientras que columbarios y biournas tendrán un valor unitario de 500 euros. El mandatario presumió de que Lalín será uno de los pocos ayuntamientos que regule este servicio y negó que se tomasen como referencia las valoraciones económicas de Vigo y Lugo, sino que solo se recurrió a estos modelos para fijar el procedimiento administrativo.

Rafael Cuíña (Compromiso) propuso que se aprovechase la Fraga do Alén para el denominado turismo funerario, como ya acontece con otros camposantos europeos o sudamericanos y vaticinó que este proyecto recibirá más galardones de arquitectura.

Por otro lado, la corporación aprobó por unanimidad la adhesión del Concello a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras a pesar de que, según se escuchó desde la presidencia de la sesión, «non creo que lle saquemos moito redemento», proclamó el alcalde. La anómala sesión no incluyó las mociones previstas por un acuerdo entre los portavoces en señal de consideración hacia Clotilde Teixeira, vecina desaparecida el pasado día 17 y que todavía no fue localizada.

Suplementos de créditos para asuntos «ordinarios»

La gestión económica centró el debate político en una sesión de trámite previa a la de finales de diciembre, cuando se prevé se aprueben los presupuestos para 2026. El gobierno trajo modificaciones de créditos o reconocimientos extrajudiciales que cabrearon a la oposición, acusando al ejecutivo de incapacidad gestora y falta de planificación por entender que muchas de las facturas correspondían a servicios o contratos habituales y por tanto debían estar reflejados en mayor o menor medida en las cuentas municipales. El portavoz del gobierno, Avelino Souto, avanzó las que a su criterio serían las reacciones de sus adversarios, apuntando quizá se pudiesen plantear de otra manera estos contratos. El alcalde, más tarde, negaría que se tratase de procedimientos ilegales, comunes en la mayoría de los ayuntamientos. Francisco Vilariño (BNG) denunció que informes de Intervención hablan de «fraccionamento de contratos» y criticó que este proceder rompe el principio de competitividad a las empresas, apostando por «contratos a dedo os amigos». Afeó una relación de pagos que, al margen de mejoras en centros sociales afectados por el temporal (276.000) figurasen 21.000 euros para la actuación en As Dores de la orquesta Panorama o 19.000 para la París de Noia; 17.500 de transporte para campamentos o 3.065 de la comida oficial del Cocido o facturas del SAF. Forno también cuestionó esta senda y puso, asimismo, como ejemplo que en el ágape del Cocido ni figurase la relación de invitados. Teresa Varela mostró su decepción ante el hecho de que el ejecutivo deslizase que eran procedimientos irregulares y dijo que los perjudicados son los proveedores, que tardan más en cobrar.