Reconocimiento a Román Santalla de UPA Aragón

El histórico sindicalista agrario lalinense Román Santalla fue reconocido por la agrupación de la Unión de Pequeños y Medianos Agricultores (UPA) de Aragón. El ganadero de Palio fue seleccionado para el premio Raíces por su labor como exsecretario de Ganadería de UPA Federal en un acto donde también fue reconocido el anterior secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Cándido Méndez. «Grazas e adiante, compañeiros; sen loita non se consegue nada», manifestó Román Santalla en señal de agradecimiento.