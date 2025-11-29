El PSOE reivindica el traspaso de carreteras locales a la Diputación

El grupo socialista en la Diputación reclama al gobierno del organismo provincial que asuma viales en el término municipal de Rodeiro. Su portavoz, Ana Laura Iglesias, considera que la situación es «insostible e impropia dun territorio que sostén boa parte da actividad agropecuaria da provincia». Concreta que las vías Carboentes, Vilafrío-Saborín, Vistuíde-Adelán y A Ponte (Pedroso) ejercen como ejes de comunicación de carácter supramunicipal, conectando concellos y redes provinciales o autonómicas por lo que resulta injusto que sea la administración municipal de Camba la que asuma su mantenimiento.

Señala que muchos de estos tramos presentan anchos inferiores a los 6 metros recomendados para el tránsito seguro de vehículos pesados, además de un firme deteriorado y con deficiencias de drenaje. «Se os viais soportan tráfico provincial, deben recibir trato provincial», añadió Iglesias, quien insisitó en que estas vías dan servicio a camiones de leche, pienso, maquinaria agrícola o servicios públicos. Y pidió la inclusión de estas vías en el plan de inversiones provincial.

Réplica del PP

El PP de Rodeiro acusa al alcalde, José Luis Camiñas, de «dinamitar» la transferencia de estas pistas y optar por la «confrontación». Califica de «lamentable» la actitud del mandatario por recurrir a los diputados socialistas «pola súa incapacidade para xestionar as pistas do Concello». Apunta que el PSOE rechazó la enmienda del PP sobre el arreglo de la carretera que une Carboentes y Arnego. «O que nunca ocorre en Rodeiro, pasou na Deputación», dice, sobre la presencia de Camiñas y el teniente de alcalde, Alberte Lamazares, en el pleno provincial.