Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Premio Agader para Elena Ferro

Premio Agader para Elena Ferro | XOÁN CRESPO

Premio Agader para Elena Ferro | XOÁN CRESPO

La Consellería do Medio Rural premió ayer doce iniciativas de desarrollo rural. Elena Ferro, zoqueira de Merza (con zuecos rojos), recibió el segundo premio en la categoría de mujeres por conseguir «un cambio de mentalidade respecto a un produto asociado ao rural e ao traballo no campo».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents