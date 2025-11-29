Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Paxariñas remata sus aulas sobre igualdad

La ANPA Paxariñas, de Piloño, clausura hoy su programa Bosquexando a Igualdade con el taller EstampA Diversa. La sesión comienza a las 10.30 horas en las Escolas Vellas y estará coordinada por SororAs.

