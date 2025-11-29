O Mel de Brea y Dezabellas, mieles cinco estrellas

La Asociación Galega de Apicultores celebró ayer la entrega de premios de su Concurso de Mel 5 Estrelas, al que concurrieron más de cien muestras de toda Galicia. Entre los premiados hay dos productores lalinenses y una estradense.

Entrega del premio a María del Mar Brea. / Cedida

El primer puesto en la variedad de castaño fue para O Mel da Brea, de María del Mar Brea Botana (A Estrada), mientras que Mel de Liñares, del lalinense David Liñares González se llevó un diploma con la calificación de «moi bo». Este mismo apicultor cosechó dos diplomas más, también con la calificación de «moi bo», en la miel obtenida de silva y en la de eucalipto, do que só se entregaron mencións por non haber mostras abondo.

Álvaro Martínez recoge su galardón. / Cedida

El otro triunfo para las comarcas se produjo en la categoría multifloral a través de Dezabellas, de Álvaro Martínez García (Lalín), que también obtuvo un diploma con la calificación de «excelente» en otra de sus muestras.

A esta séptima edición de los premios concurrieron más de cien muestras, batiendo el récord de la convocatoria y «lembrándonos a seriedade deste traballo e todo o compromiso que hai detrás de cada un dos meles enviados», valoran desde AGA. «Dámoslle moita importancia este ano porque conseguir ter mel despois dos incendios que tivemos, co cambio climático e a velutina ten moito mérito», declara la presidenta y delegada para Deza, Marita Puga. «Sabemos que para vós isto é un proxecto de vida, no que a maior parte das veces non hai unha soa persoa, senón familias enteiras e proxectos de vida libres apegados á natureza», subliñou a organización durante o acto celebrado onte ao mediodía no CIFP Compostela.

A la final pasaron 36 muestras de miel multifloral, 15 de bosque (mielato de carballo), doce de castaño, siete de brezo y dos de silva. El comité encargado de juzgarlas estuvo formado por Isabel Sánchez, docente del CIFP Compostela; y los apicultores Sarai Vázquez, Josefa Durán y Pablo Gómez. Organizaron y supervisaron todo el proceso Joaquín Lozano Parejo e Iago Roca Agra, veterinario y técnico de AGA, respectivamente.