Los niños iluminarán una Navidad solidaria

A Estrada volverá a escribir este año su propio cuento de Navidad durante el encendido de las luces que vestirán de color las calles de la capital municipal para estas fiestas el 5 de diciembre, contribuyendo a incrementar el tirón que las celebraciones tienen entre vecinos y visitantes. Si el gobierno que encabeza Gonzalo Louzao estrenó el pasado año un acto de encendido del alumbrado de Navidad con los niños de A Estrada como protagonistas principales, en este 2025 se mantendrá esta misma línea pero incorporándole la solidaridad como telón de fondo.

«Estas festas teñen un espírito solidario innegable que nos invita a pensar nos demais e nas súas necesidades», señaló ayer el alcalde estradense. Fue después cuando explicó que el Concello quiso que la llegada de la Navidad a A Estrada, el primer viernes de diciembre, se acompañe de una campaña solidaria a favor de Asanog, asociación que ayuda a mejorar la vida de menores afectados por cáncer en Galicia.

De este modo, serán varios niños de familias de A Estrada con las que colabora Asanog los que pulsen el botón que hará brillar la Navidad en todas las calles. El momento llegará alrededor de las 19.30 horas en la Praza da Constitución, si bien desde una hora antes ya se dejará sentir la magia de estas fiestas con el séquito de A Rombos no Nadal, un amplio pasacalles formado por músicos, zancos y animadores, que recorrerán la zona peatonal desde las 18.30 y la llenarán de ambiente.

Al pie del consistorio esperarán por ellos Os Bolechas, que también se sumarán a este particular cuento estradense de Navidad. En el momento de apretar el botón, la Praza da Constitución quedará completamente a oscuras para acentuar la sorpresa posterior de que sea la decoración de las fiestas la que ilumine el espacio, comenzando por la fachada del Concello, el photocall, el Palco da Música o el propio árbol de Navidad de 15 metros de altura que preside la plaza desde hace varios días.

Cuando se estrene la iluminación festiva, los cañones dispararán confetti y la Banda Escola de la Banda Municipal de A Estrada tomará el relevo en la ambientación, interpretando cuatro piezas de un conocido repertorio de Navidad.

Teniendo en cuenta el deseo de que los niños sean protagonistas, el Concello de A Estrada buscará la implicación y participación de los alumnos de todos los centros educativos del municipio. En esta misma línea, aquellos que acudan al encendido de las luces de Navidad podrán sumarse a la chocolatada solidaria, en la que encontrarán un puesto de Asanog en el que todos los asistentes podrán hacer llegar sus donativos para respaldar el trabajo tan importante que realiza esta asociación.

Más de 100 arcos luminosos

Desde el encendido del próximo viernes serán un total de 116 arcos luminosos los que se instalarán en las diferentes calles y a los que se sumarán otros 302 elementos de iluminación. Muchos de ellos estarán colocados en puntos como la Praza da Constitución, la Praza de Galicia, la Porta do Sol, Praza da Inmaculada, Praza da Feria o Praza do Mercado, entre otros.

Después de este encendido, estas luces se prenderán cada día a las 18.30 horas, apagándose a medianoche durante la semana. En los fines de semana se mantendrá encendido hasta las 03.00 horas. El Concello informó que traerán un programa que llene de contenido cultural estas semanas tan especiales del año para los estradenses.