Naturgy suspende el servicio del ferry del 2 al 23 de diciembre

Cada 3 años y durante 15 días la concesionaria de la presa de Portodemouros, Naturgy, suspende el servicio del ferry para su revisión. Este año la previsión era realizar ese mantenimiento en octubre, pero el bajo nivel de agua del pantano impidió la retirada de la barcaza, de modo que sí se suspenderá el servicio desde el 2 de diciembre a las 9.00 horas hasta el 23 de ese mes, a las 20.00. Naturgy marcará los desvíos alternativos para llegar al otro lado del Ulla.

Esta suspensión obliga a que un transbordo que suele durar 15 minutos sea sustituido por un rodeo por carretera de casi 30 kilómetros y 30 minutos. Desde el BNG se trasladó ya al Parlamento la necesidad de que la empresa mantenga el servicio del ferry los 365 días del año. Ahora, además, organizará charlas con los vecinos afectados, el 5 de diciembre a las 19.00 horas en Loño y a las 21.00 en Beigondo, ya en el concello coruñés de Santiso.

Estas reuniones están promovidas por el alcalde de Santiso, Manuel Adán, y el portavoz del BNG de Vila de Cruces, Álex Fiuza. A estos encuentros también acudirán las parlamentarias Iria Carreira y Ariadna Fernández. Las sesiones serán «a previa de posibles concentracións veciñais en sinal de rexeitamento da suspensión do servizo, así como un lugar de debate para as próximas accións a tomar, como a posibilidade de que o asunto se trate de novo no Parlamento», indican desde el BNG.