Homenaje a Ricardo Portela en Cerdedo

La Diputación colabora en la recuperación del tradicional memorial dedicado a Ricardo Portela, figura influyente de la música tradicional gallega, de la mano de Cerdedo-Cotobade, la agrupación Os Abrentes de Cerdedo y la Asociación de Gaiteiros Galegos. Las jornadas serán hoy en Viascón, a partir de las 10.30 horas, y en Cerdedo, a partir de las 20.00 horas.